Todos los caminos conducen al City

Una vez que Lionel Messi comunicó su decisión de dejar Barcelona tras 20 años, la principal incógnita surgió acerca de su futuro. En esa carrera por contratar al mejor jugador del mundo, Manchester City parece tener todas las de ganar, según las informaciones que llegan desde Inglaterra y Cataluña.

El periodista brasileño Marcelo Bechler, quien anticipó en su momento la salida de Neymar y este malestar que desembocó en el burofax de “despedida”, aseguró que a “La Pulga” “le duele en el alma” dejar el Blaugrana, pero también que este es el “fin del ciclo”.

El conjunto inglés, a su vez, publicó dos tweets sugestivos. Uno desde su cuenta principal, con la foto de Pep Guardiola mientras aplaude, y otro en el perfil de eSports que habla de un supuesto anuncio de refuerzo a las 14 (hora británica, las 10 de la Argentina). ¿Será?

Our new @ManCity signing’s from out of this world 🐐🚀

2 hours to go… 👀 pic.twitter.com/riH5WYCzba

— Man City Esports (@mancityesports) August 26, 2020