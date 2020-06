“Desde diciembre, todos los meses teníamos que sentarnos con Vicentin para ver cuándo y cómo íbamos a cobrar. Los compañeros no cobraron gratificación ni aumentos en paritarias, y ya en 2020 quedó establecido que no podían seguir adelante con el pago de los salarios”, recordó.

El referente sindical planteó además que la toma de deuda del grupo empresario fue un “espejo” de la gestión del ex presidente Mauricio Macri, al recordar que la firma “sacó créditos que jamás iba a poder pagar”, tal como el acuerdo que el ex mandatario rubricó con el FMI en 2018.

