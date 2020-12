Tomás Dente se despidió emocionado de Nosotros a la Mañana

Hoy fue el último día de Tomás Dente como panelista de Nosotros a la mañana, programa de El Trece del que formaba parte desde 2015 y al que renunció días atrás, y se despidió con emotivas palabras. A su salida se sumó la de Graciela Alfano, quien fue invitada a participar del ciclo por algunas semanas.

“Gracias a vos, sos un gran líder”, le dijo el periodista a Joaquín Pollo Álvarez, conductor del magazine, para luego agregar que tanto él como Sandrita (Sandra Borghi), “son muy generosos”.

“Aprendí mucho y me llevo recuerdos hermosos. Tenía ganas de irme porque necesitaba crecer y mirar para otro lado. Voy a subir a mi Instagram un par de novedades, a los que me siguen ya saben que vuelvo con las entrevistas. Es TomRoxDente. Me gustaría que me siguieran y que a partir de ahí se enteren de mi devenir profesional”, continuó el presentador de televisión.

“Le quiero agradecer también a Fabián Doman, que es una persona maravillosa, un gran amigo, me dio una posibilidad y a pesar de todas las gestiones que tuvo el programa, siempre confió en mí”, dijo Dente con respecto al ex conductor de Nosotros.

“Le quiero agradecer al Chino, nuestro productor ejecutivo que para mí es uno de los mejores productores ejecutivos de la televisión argentina, y mejor tipo, a todos ustedes, que son amigos, y por sobre todas las cosas quiero agradecerle a Dios, porque yo creo que es el arquitecto de mi vida, y creo que todo lo que me pasó, lo bueno y lo malo, fue parte de un diseño divino”, expresó Tomi Dente emocionado.

“Dios existe, está y lo siento muy adentro mío, y sé que si voy caminando a la par de él, todo va a salir bien. Sé que hay personas mucho mejores que yo para ocupar este lugar, y sin embargo, Dios me da la posibilidad a mí de hacerlo, eso me llena de felicidad y gratitud”, aseguró el periodista, para luego pedir que desfile Nicole Neumann y publicitar unos minerales.

Este viernes también fue el último día de Graciela Alfano, pero la ex vedette también estará la semana que viene, según indicó el Pollo (posiblemente por programas grabados para la Navidad)

“Sinceramente la he pasado muy bien, y viste cómo soy, yo voy y vuelvo. Soy como las olas y el mar, y me gusta bañarlos con mi brillo”, expresó la actriz, dejando en claro que tuvo una muy buena experiencia en Nosotros a la Mañana y que posiblemente regrese en un futuro. (Exitoina)

