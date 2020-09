Toti Pasman también tiene coronavirus

El periodista Juan Carlos Toti Pasman confirmó que le dio positivo el resultado de su hisopado por sospechas de COVID-19.

“Por suerte estoy bien, en casa, me dio positivo el resultado anoche, me avisaron de Swiss Medical. Tomamos la decisión de hisoparnos con mi mujer el lunes. Lo hicimos al final el martes. Julia había estado con su tía que dio positivo pero gracias a Dios ella dio negativo por lo que evidentemente me contagié en otro lado. Pero estoy bien, gracias por llamar“, declaró el periodista en charla con “Informados de todo”.

Pasman dijo que no tuvo fiebre y que solo se sintió cansado. “Nunca tuve fiebre, ayer estuve un poco cansado y hoy me levanté mucho mejor. Estoy bien“, expresó.

Toti estuvo el fin de semana en “Almorzando con Mirtha Legrand” como invitado: “Cuando me senté con Juanita no tenía ningún síntoma. Hasta ayer a la mañana estaba 10 puntos. Recién después de almorzar me empecé a sentir casado. Llamé a la producción de Juanita y le pedí disculpas“.

“Yo estoy entrenando todos los días y un día estaba un poco agotado. Pero me tomé siempre la temperatura y estaba bien. Tengo olfato, gusto, hoy me levanté, no te digo como nuevo, ahora estoy para salir, obviamente no lo voy a hacer, me tengo que aislar 10 días. No hay que subestimar al virus“, finalizó.

