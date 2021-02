Trabajadores del CELS rechazan “privilegios” tras la vacunación de Verbitsky

“Y quiero pedir disculpas. Esto que leen debería haberlo dicho en el momento. A veces el vértigo del programa en vivo nos pasa por encima y nos agarró desprevenidos. No es excusa, pero vale la pena explicarlo. Me siento avergonzado por eso”, completó.

También en Twitter, el propio Lijalad sumó su rechazo a “cualquier tipo de favoritismo y de privilegios vinculados a la vacunación contra el coronavirus”, y añadió: “No es justo, no es digno, no tiene justificación”.

“Decidí vacunarme. Me puse a averiguar dónde hacerlo, llamé a mi viejo amigo Ginés González García, a quien conozco de mucho antes que fuera ministro, y me dijo que tenía que ir al Hospital Posadas”, había contado Verbitsky esta mañana.

