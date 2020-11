“Trabajamos para armar una canasta ampliada de Precios Cuidados”

“El deslistado de este mes no tiene ningún impacto en el índice de precios, en la canasta de consumo de los hogares argentinos; por eso no se han incluido en este primer listado productos con un fuerte impacto en lo que consumimos en nuestros hogares de manera más general”, aclaró.

En diálogo con Radio con vos, Español aclaró, no obstante, que el programa Precios Máximos es de carácter “excepcional” por la pandemia de coronavirus y ratificó su vigencia hasta el 31 de enero próximo, con una oferta más reducida debido a que fueron dado de baja productos que son considerados no esenciales.

