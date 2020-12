Tranquilidad en River: los hisopados dieron negativos

Quien no estará es Nicolás De La Cruz . El volante de River tiene una fatiga muscular, que no le impedirá estar en el duelo definitorio en Montevideo, pero no quisieron arriesgarlo y prefirieron que descanse.

En el caso que el ex Gimnasia no pueda estar el jueves hay dos alternativas. La primera es que su lugar lo ocupe Bruno Zuculini, que últimamente viene sosteniendo un gran rendimiento cuando le toca estar y con mucha injerencia en el ataque del “Millo”. La segunda opción es el ingreso de Javier Pinola, formando así una línea de cinco en el fondo donde seguramente los laterales tendrían más libertad para cruzar mitad de cancha.

