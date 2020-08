Tras el acuerdo con los bonistas, el Gobierno se prepara para negociar con el FMI

Los tiempos que manejan en el Gobierno para arrancar las discusiones con el organismo tienen en cuenta que como el 4 de septiembre termina el proceso del canje con los privados, no podrá ser antes de mediados de ese mes. Si bien el inicio de las conversaciones podrían demorarse, no podrá extenderse mucho más que fin de año, ya que una negociación con el Fondo podría demorar entre tres y cuatro meses y el país debe tener listo un acuerdo a mediados de año para poder avanzar con la reestructuración de la deuda con el Club de París.

