Tras la baja de consultas, advierten que la detección temprana aumenta posibilidad de cura

En un plano más global de la enfermedad, el INC indicó que la Argentina presenta una tasa de incidencia de 212 casos por 100 mil habitantes (considerando ambos sexos y todos los tumores a excepción del de piel no melanoma), cifra que la posiciona con una incidencia de cáncer media-alta, en comparación con otros países del mundo.

“La publicación norteamericana The Journal of Clinical Oncology dice que la incidencia del cáncer durante 2020 se redujo entre 50 y 60% comparado con el año 2019 y esta baja se debe a la gran magnitud de diagnósticos que no se hicieron”, señaló en un documento que acompaña la campaña el médico oncólogo Matías Chacón, Jefe del Departamento de Oncología Clínica del Instituto Alexander Fleming y miembro de FUCA.

