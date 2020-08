Tras un picante tuit de Brian Lanzelotta, Pepe Cibrián arremetió

El participante se quejó del “10” que el director teatral le puso a Carmen Barbieri en el ritmo de la cumbia.

Con un jurado cada vez más picante, y el cuestionamiento constante por parte de los participantes del Cantando 2020, este martes se generó una nueva polémica por los puntajes. En plena devolución a Carmen Barbieri, los conductores mostraron un tuit de Brian Lanzelotta, quien cuestionó el “10” que Pepe Cibrián le puso a la capocómica. Lejos de quedarse callado, el director teatral arremetió contra el participante y aseguró que él hace lo que quiere.

“Dicen las malas lenguas que cuando está este coach ponés un 10“, lanzó primero, filoso, Ángel de Brito. Muy serio, Pepito respondió: “Voy a explicar una cosa por última vez porque no vengo más que a ser jurado y dar el puntaje que me de las ganas. A Hernán (el coach) lo conozco desde los 18 años, hace 30. Durante mucho tiempo trabajó conmigo, lo conozco como familia. Hace cinco años que no lo veía, nada que pueda ensombrecer esa relación profunda de amor que nos tenemos me parece humano. Te lo quiero aclarar porque voy a aclarar muchas cosas más, esto lo aclaro por él y por Sebastián, porque les debo mucho amor y alegría“.

Acto seguido, Ángel y Laurita Fernández mostraron en pantalla los tuits de Brian Lazelotta: “Esto es el mundo del reves. Posta un 10? Saludos“. “Ay vecino, no tendrías que haber puesto un 10, todo el mundo te critica“, acotó Moria Casán.

Posta un 10? Saludos 🤦🏿‍♂️ — Brian Lanzelotta (@BLanzelottaOK) August 19, 2020

Una vez más, Cibrián aclaró los tantos y sentenció: “Soy un jurado, no estoy extorsionado por nadie, nadie me obliga a poner un puntaje. Estamos en libertad, democracia, hemos vivido dictaduras fuertes. Pongo lo que me da el forro de las narices“.

