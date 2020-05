Trashumancia en tiempos de pandemia, una lucha ancestral contra el frío, la sequía y los alambres

Con todo, a pesar de las complicaciones, al igual que Rosario Soto, Jara no desiste: “No pienso dejar la cría de chivos, si no sabemos hacer otra cosa”, dijo a Télam y agregó: “Voy a seguir porque para morirse hay que estar vivo nomás”.

En diálogo con Télam, reconoció: “Estuve con ganas de aflojar, de vender todo, porque a veces el atropello es mucho y una se siente excluida de lo que está haciendo, es un trabajo muy sacrificado y para una no hay frío, no hay calor y hay que salir igual porque, sea la hora que sea, si su animal necesita ayuda, tiene que ir a ayudarlo, a cuidarlo”.

