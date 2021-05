Trazan una “cartografía” del discurso que usan los sectores antiderechos en sus acciones políticas

La especialista explicó que recién en el 2018, con motivo del primer debate parlamentario de la ley de interrupción voluntaria del embarazo (IVE), identificaron “que no eran grupos aislados o manifestaciones performáticas puntuales”, como la imagen del bebé con la que se identifica la campaña antiaborto de los grupos denominados “celestes”, sino que “estaban organizados y venían a posicionarse no sólo contra el aborto legal sino contra toda una plataforma de derechos”.

