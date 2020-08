Trotta: “El Estado debe ir hacia los chicos y no exponerlos al regreso a las aulas”

Trotta mencionó que “en las cuatro jurisdicciones que estamos regresando, los sindicatos acompañan porque hay bajo nivel de circulación, por eso no entiendo cómo pueden dejar de lado a ese sector, no es lo mismo la ciudad de Buenos Aires que San Juan o La Pampa, esto es día a día, y si camba la realidad, cambiamos las decisiones”.

“Lo que está claro, y yo se lo dije ayer a la ministra (de Educación porteña, Soledad Acuña) y al Gobierno de la Ciudad, es que el Estado debe ir hacia los chicos y no exponer al regreso a las aulas a un sector que tenemos que cuidar. Hay puntos del protocolo que no fueron cumplidos” , explicó el funcionario nacional en diálogo con Radio con Vos.

El ministro de Educación, Nicolás Trotta, reiteró hoy que el protocolo que presentó la ciudad de Buenos Aires para que los alumnos que perdieron continuidad pedagógica vuelvan a las escuelas no cumple el principal requisito, que es tener en cuenta la situación epidemiológica, y resaltó que es “el Estado el que debe ir hacia los chicos y no exponerlos al regreso a las aulas”.

