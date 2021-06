Trotta: “Les pedimos a las jurisdicciones en alarma que garanticen la no presencialidad”

“También pedimos que no se apliquen descuentos a los docentes y que se garantice su tarea en la no presencialidad en estas zonas con indicadores en alarma sanitaria”, agregó.

En ese marco, agregó: “Les pedimos a las jurisdicciones en alarma que garanticen la no presencialidad. Que garanticen las clases virtuales porque hay muchas familias que deciden no enviar a sus hijos de manera presencial a la escuela por protección o miedo a la situación de emergencia que existe en esos distritos”, apuntó.

En ese marco, enfatizó sobre el planteo del Gobierno de Alberto Fernández a jurisdicciones como Córdoba y la Ciudad de Buenos Aires, que no acataron las medidas de restricciones para mitigar los contagios en niveles de alarma epidemiológica y no suspendieron las clases presenciales.

