Trotta pidió “cambiar lo que está mal” y no apuntar contra la “presencialidad cuidada”

No obstante, indicó que, “por supuesto, en situaciones de complejidad (eventualmente) va a haber que tomar alguna decisión restrictiva” pero subrayó que, lo que se está planteando es “que no se comience por la escuela”.

“Tenemos que cambiar lo que está mal; no castiguemos los espacios donde estamos logrando y la evidencia lo confirma, construir una presencialidad cuidada porque, como sociedad, estamos poniendo en orden nuestras prioridades y no se está ejerciendo la fiscalización para que cumplamos los cuidados”, enfatizó el ministro.

You May Also Like