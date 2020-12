Trotta: “Queremos garantizar la presencialidad desde el inicio del ciclo lectivo en marzo”

Sobre este punto, Trotta señaló que el año 2021 tiene que “ser un año de recuperación de aprendizajes que quedaron truncos por la pandemia de coronavirus”, un año al que calificó de “muy difícil para los argentinos no solo en el ámbito social y económico, si no en los aprendizajes”, por eso indicó “hemos propuesto un proceso de reorganización pedagógica que garantice los aprendizajes que quedaron pendientes”.

