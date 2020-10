Trump acusa a Twitter de censura y cita como fuente una nota satírica

Según el escándalo revelado por el The New York Post, un hombre con el nombre del hijo del candidato opositor, Hunter Biden, dejó tres computadoras portátiles para arreglar en un negocio. Nunca las retiró y, de alguna manera poco clara, el dueño del local las entregó al abogado del abogado personal de Trump, el exalcalde neoyorquino Rudy Giulani, luego de mostrárselas al FBI.

La mala noticia sobre Biden a la que hace referencia es una información que publicó esta semana el diario The New York Post -un medio considerado sensacionalista- y que la mayoría de los medios más respetados del país pusieron en duda.

