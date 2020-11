Trump quería atacar central nuclear de Irán antes de las elecciones, según medio

The New York Times sostiene que el objetivo más probable de ese ataque era el complejo nuclear de Natanz, en el centro del país persa.

Dos meses antes de dejar el cargo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, consultó a sus principales asesores sobre la posibilidad de atacar una instalación nuclear de Irán, informó anoche el diario The New York Times, que aseguró que sus colaboradores lograron disuadirlo.

