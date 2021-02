Trump renunció al Sindicato de Actores de Hollywood

Además de ese cameo, el más famoso de todos los que realizó Trump antes de llegar a la Casa Blanca, hubo otros: al ex mandatario también se lo vio haciendo de sí mismo en series, como Sex and The City y La Niñera. El tiempo dirá si también quieren borrar su participación de esas producciones. (Clarín)

En la carta que Trump le dirigió a la presidenta de la institución, la actriz Gabrielle Carteris, no dejó de ser irónico: “Mientras que no estoy familiarizado con su trabajo, estoy muy orgulloso del mío en películas como Mi pobre angelito 2, Zoolander y Wall Street 2: El dinero nunca duerme“, aseguró. Carteris formó parte del elenco de la serie Beverly Hills 90210, entre otras.

