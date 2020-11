Trump se declara ganador, denuncia fraude y anuncia que irá a la Corte Suprema

El presidente de Estados Unidos y candidato a la reelección, Donald Trump, se declaró ganador de las elecciones aunque aún no se conocen los resultados finales, denunció “un fraude vergonzoso” y anunció que irá a la Corte Suprema.

“No queremos que siga la votación”, aseguró el mandatario en referencia a los votos por correo que, por la pandemia, aún reciben algunos estados clave para definir el resultado final.

“Es un momento muy triste, una vergüenza para el país”, concluyó en un mensaje difundido desde la Casa Blanca, rodeado por su familia y su vicepresidente y compañero de fórmula, Mike Pence.

En un breve pero cargado discurso, Trump aseguró que su campaña se estaba “preparando para festejar la victoria, pero de repente todo se detuvo”.

Pese a que aún no concluyeron los escrutinios en siete estados clave, el mandatario se mostró convencido de que ganó en al menos cinco de ellos.

Sin explicar la relación, vinculó este retraso -que en muchos estados ya había sido anunciado por las autoridades por la cantidad de votos por correo- y acusó a la oposición demócrata de estar cometiendo “un fraude enorme”.

“Sabían que no podían ganar y yo lo avisé. Esto es un fraude, ganamos esta elección. Iremos a la Corte Suprema”, aseguró Trump.

Poco antes, había lanzado una denuncia similar por Twitter: “Estamos arriba por mucho, pero están tratando de robarnos la elección. Nunca dejaremos que lo hagan. ¡No se pueden emitir votos una vez que las mesas se cerraron!”

We are up BIG, but they are trying to STEAL the Election. We will never let them do it. Votes cannot be cast after the Polls are closed!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 4, 2020