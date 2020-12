Tyago Griffo habló de sus deseos de ser papá

Pese a que durante el año lo relacionaron con varias famosas, el hijo de La Bomba se reconcilió con su ex y ya proyecta en grande.

A pesar de que se lo intentó relacionar con varias mujeres del Cantando 2020, Tyago Griffo se reconcilió con su novia hace algunos meses y ya piensa en formar una familia.

“Me encantaría ser padre, cuando uno está con una pareja, la idea siempre es formar una familia. Nos gustaría tener algunos hijos, lo veo como un proyecto a futuro“, aseguró el cantante en diálogo con Juan Etchegoyen en el ciclo Mitre Live.

“Por ahora tenemos ganas de tomarnos unas vacaciones, que hace como 5 años que no nos vamos. Ese es un proyecto que tenemos juntos de manera inmediata. Pero sí, siempre está eso de querer agrandar la familia“, agregó, resaltando que no se trata de un proyecto a corto plazo el de ser padres.

Y sostuvo: “Cuando tenga que venir, vendrá y lo recibiremos de la mejor manera”. Fue entonces que el entrevistador indagó: “Es decir, primero se encargan de las vacaciones y después de la familia ¿Algo así sería?“, a lo que el hijo de la Bomba Tucumana respondió que sí.

Por último, Tyago Griffo habló de cuánto extraña su hogar en Córdoba: “Sí extraño muchísimo Córdoba, mi hogar, a mi perra, mis amigos, todo. Trato de estar ocupado siempre para no pensar tanto porque si no me vuelvo corriendo, pero prefiero tener la cabeza distraída para que eso no pase“. (Pronto)

