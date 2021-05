Un 20% de las familias habita viviendas de calidad insuficiente: casi 1,4 millones de personas viven hacinadas

El relevamiento basado en datos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), indica que el 2,6% de ellos se encuentra en una situación de hacinamiento crítico, y alcanza a 238.000 familias compuestas por 1.382.000 personas. El informe registra que el 10,9% de los hogares no accede a la red pública de agua corriente; el 33,8% no dispone de gas de red; y el 31,2% carece de conexión a las redes cloacales.

You May Also Like