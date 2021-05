Un bebé de un mes fue entubado por coronavirus en Córdoba

El audio de una enfermera del centro médico también alerta sobre la situación: “Acabo de salir del hospital con una bronca y ganas de llorar terribles. Acabamos de entubar a un nene de un mes positivo derivado de Laboulaye. Ustedes no saben lo que fue entubar a esa criatura, espero que salga de esta porque hoy me voy con el alma rota”.

