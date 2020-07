Un bebé nació agarrado del anticonceptivo que su madre se había puesto para evitar quedar embarazada

En Vietnam, un bebé recién nacido fue fotografiado mientras se aferraba al anticonceptivo que se había puesto su madre para no quedar embarazada. Ella, de 34 años, se había puesto el dispositivo hace dos años y salió con el pequeño cuando salió en el parto.

Tran Viet Phuong, el obstetra de Hai Phong International Hospital, que asistió en todo el proceso, le sacó un par de fotos al niño agarrando el aparato. “Luego del parto, me pareció interesante la imagen del niño. Pero no me imaginé que iba a generar tanta repercusión”, explicó a medios locales. El pequeño no tuvo ninguna complicación de salud y se encuentra junto a su mamá.

Ese dispositivo funciona de manera que se inserta en el útero. Allí, libera hormonas o cobre para evitar que el esperma fertilice los huevos de la mujer.

