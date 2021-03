Un científico argentino asegura que el resfrío puede bloquear y proteger del coronavirus

“ Lo más probable es que lleguemos a una situación similar donde en determinada cantidad de tiempo haga falta actualizar las vacunas , pero eso es algo que es posible y no veo que las variantes tengan un peligro inminente de una manera tal que no podamos controlar”, agregó.

El investigador señaló que esperar que la infección natural lleve a una inmunidad de rebaño no es correcto porque el virus no llega a una prevalencia tan alta y sin embargo los estragos que causó en el sistema de salud fueron impresionantes. “Si hubiéramos esperado que eso ocurriera hubiera sido desastroso”, aseguró.

“El pico de rinovirus es en el otoño donde está en su máxima prevalencia y cuando comienza a circular la influenza, que empieza en diciembre, la influencia del rinovirus cae, pero la estacionalidad del SARS-CoV-2 aún no la conocemos. No sabemos si va a ser estacional y si lo es, cómo va a ser”, agregó.

