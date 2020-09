2006: El ex policía argentino Miguel Etchecolatz, Director de Investigaciones de la Policía de la Provincia de Buenos Aires y mano derecha del ex general Ramón Camps, Jefe de Policía de la Provincia de Buenos Aires durante la última dictadura cívico-militar, fue condenado a reclusión perpetua al ser encontrado culpable del delito de genocidio.

