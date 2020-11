1987: Muere en Buenos Aires Homero Expósito, poeta del tango, autor del bolero «Vete de mí» y de tangos como «Naranjo en flor», «Pedacito de cielo», «Afiches», «Farol», «Pobre piba», «Te llaman malevo», «Margo», «Flor de lino», «Tristezas de la calle Corrientes», «Absurdo», «Maquillaje», «Percal», «Yuyo verde», «Trenzas», «Qué me van a hablar de amor», etc. Había nacido en Campana, Buenos Aires, el 5 de noviembre de 1918.

