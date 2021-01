1999: El euro pasa a ser la moneda única de once países de la Unión Europea (Alemania, Austria, Bélgica, España, Finlandia, Francia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Países Bajos y Portugal). Grecia se incorporará el 1º de enero de 2001, pero los antiguos billetes y monedas no fueron reemplazados hasta el 1º de enero de 2002.

