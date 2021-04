1820: Los oficiales del Ejército de los Andes firman el Acta de Rancagua. Tras la batalla de Cepeda, había desaparecido el poder central. San Martín era, por lo tanto, el jefe de un ejército de un estado que ya no existía. El Acta decía que «la autoridad que recibió el señor General para hacer la guerra a los españoles y adelantar la felicidad del país no ha caducado ni puede caducar porque su origen, que es la salud del pueblo, es inmutable».

