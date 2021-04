1956: Muere en Buenos Aires el historiador Carlos Ibarguren, autor de Juan Manuel de Rosas, su vida, su tiempo, su drama; En la penumbra de la historia; La historia que he vivido; Manuelita Rosas; Estampas de argentinos; La inquietud de esta hora; San Martín íntimo, etc. Nació en Salta el 18 de abril de 1877.

