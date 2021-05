1976: En el marco del Plan Cóndor, son secuestrados en Buenos Aires el ex senador uruguayo por el Partido Colorado, cofundador del Frente Amplio, Zelmar Michelini, y el ex presidente de la Cámara de Representantes del Uruguay, Héctor Gutiérrez Ruiz. Sus cadáveres aparecieron tres días después, junto con los del matrimonio de exiliados uruguayos Rosario del Carmen Barredo y William Whitelaw.

