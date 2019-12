1600 – Muere en Santa Fe Diego Rodríguez Valdés y de la Banda, gobernador del Río de la Plata, quien había sido nombrado por real cédula el 20 de junio de 1596. Tomó posesión el 8 de julio de 1599 en la ciudad de Asunción, Paraguay, en ese entonces capital de la provincia.

1854 – Buenos Aires y la Confederación celebran un tratado en virtud del cual reconocían mutuamente el «statu quo».

1858 – Se sanciona la ley que crea el Municipio de Rosario, en Santa Fe.

1860 – Carolina del Sur se separa de la unión con los Estados Unidos, dando origen a la Guerra de Secesión estadounidense.

1892 – Muere la escritora Eduarda Mansilla y Ortiz de Rosas de García. Entre sus obras figuran Pablo o la vida en las pampas, El ramito de romero y El médico de San Luis.

1967 – Muere en Buenos Aires el poeta, dramaturgo, ensayista y abogado Arturo Capdevila. Entre sus obras figuran Córdoba del recuerdo, Jardines solos, Babel y el castellano y La Sulamita. Había nacido en Córdoba el 14 de marzo de 1889.

1972 – Comienza a funcionar la Universidad Nacional de Luján.

1994 – El presidente de México Ernesto Zedillo devalúa el peso de su país, desatando lo que se denominó el «efecto tequila» que repercutió en todas las economías del mundo, especialmente de América Latina.

2001 – En medio de una crisis social, económica e institucional, el presidente argentino Fernando de la Rúa presenta su renuncia bajo una fuerte presión popular. El día anterior De la Rúa había decretado el estado de sitio, lo que originó una represión que dejó más de 20 muertos.

1945 nace George Peter John Criscuola ‘Peter Criss’.

Fue el baterista original, y miembro fundador del grupo de hard rock KISS. Su alter-ego o nombre artístico es “El Gato” (Catman en inglés). Puso un aviso en la revista Rolling Stone para obtener un puesto de baterista importante y así es como se conoce con Gene Simmons y Paul Stanley. Sumado más tarde Ace Frehley forman KISS.

1948 nace Alan Parsons en Londres, Reino Unido.

Es un ingeniero de sonido y músico inglés. Su pasión por la música le llevó a ser ingeniero de grabación en los estudios EMI y más tarde en los estudios Abbey Road en donde participó como asistente de grabación en el álbum Abbey Road de The Beatles y en el último álbum del grupo, Let It Be.

1966 nace Christopher Mark “Chris” Robinson cantante de la banda de rock and roll band The Black Crowes y hermano del guitarrista Rich Robinson.

1969 los singles de Creedence Clearwater Revival llamados “Down On The Corner” y “Fortunate Son” llegan al puesto nº 3 en los Hot 100 de Billboard.

1986 el single de Billy Idol llamado “To Be A Lover” llega al numero 6º en la lista de los Hot 100 de Billboard.

1990 se lanza el álbum de la banda Soda Stereo llamado Canción Animal.

Es el nombre del quinto álbum de estudio de la banda de rock argentina. Producido por Gustavo Cerati y Zeta Bosio, es considerado por la crítica como el mejor disco de la banda y figura como el noveno mejor álbum en la lista de los 100 mejores de la historia del rock argentino por la revista Rolling Stone.

2012 se exhibe la primera exposición de fotos de la banda Motörhead llamada Roadkill, del fotógrafo Pep Bonet en Madrid.

