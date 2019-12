1666 – En París se funda la Academia de Ciencias, obra de Jean-Baptiste Colbert.

1828 – El gobierno de San Juan declara la guerra al gobierno de Buenos Aires, dirigido por el general Juan Galo de Lavalle.

1867 – Se produce un levantamiento contra Nicasio Oroño, el gobernador de Santa Fe, dirigido por el mayor Nicolás Denis y José Rodríguez, pero fue sofocado pocos días después.

1959 – Se crea la Universidad Nacional de Mendoza.

1981 – El teniente general Leopoldo F. Galtieri asume la presidencia de la Nación.

1989 – Muere el poeta, novelista y dramaturgo irlandés Samuel Beckett. Entre sus obras figuran Molloy, Malone Muere, El innombrable y Esperando a Godot. En 1969 obtuvo el premio Nobel de Literatura. Había nacido en Foxrock, cerca de Dublín, el 13 de abril de 1906.

2001 – El Congreso elige al peronista Adolfo Rodríguez Saá presidente interino de la Argentina por 60 días.

2009 la estrella dedicada al músico y uno de los integrantes del grupo The Beatles, John Lennon, desaparece del famoso Paseo de la Fama.

Pocas semanas después de que se cumplieran 21 años de aquel fatídico 8 de diciembre, la Estrella del Paseo de la Fama de Hollywood dedicada al ex Beatle desapareció, sin que se supieran muy bien los motivos. El sitio web LAist.com especuló sobre la desaparición, pero sin llegar a concretar si se trató de un robo, o si se había retirado para repararla o si se trata de algo temporal. Aunque los Beatles tienen una Estrella en el Paseo como grupo, John Lennon fue el primero de los ‘Fab Four’ al que se honró con la distinción a finales de los 80.

1939 nace James Gurley, músico americano conocido como el guitarrista de Big Brother and the Holding Company, banda psicodélica de San Francisco.

1942 nace Dick Parry, saxofonista inglés amigo de los miembros de Pink Floyd, ha grabado canciones como “Money” y “Shine on you crazy diamond” además de actuar con la banda en directo.

1946 nace Rick Nielsen, guitarrista, vocalista de apoyo, y principal compositor de Cheap Trick.

En su carrera con la banda se ha ganado renombre, aparte como compositor, de gran instrumentista, siendo un cotizado músico de estudio para otros artistas. Nielsen es también un afamado coleccionista de guitarras eléctricas, en particular las de la firma Hamer, que le ha fabricado multitud de modelos a medida, incluido uno de cinco mástiles.

1949 nacen los hermanos gemelos Maurice Gibb y Robin Gibb del grupo Bee Gees.

1964 nace Guillermo Sánchez, bajista argentino de heavy metal y hard rock. Actualmente pertenece a Rata Blanca y Mala Medicina.

1967 se realiza el Festival llamado Christmas on Earth Continued en Olimpia, Londres, Reino Unido.

1978 The Who presenta a su nuevo baterísta Kenny Jones.

1990 Soda Stereo reúne a más de 41 mil personas en el Estadio de Vélez, en el cierre oficial de la parte argentina del Animal tour.

2002 muere Joe Strummer, co-fundador, compositor, cantante y guitarrista de The Clash.

De joven, comenzó a interesarse por la música, especialmente el rock, escuchando a The Beatles, The Beach Boys y al cantante folclórico estadounidense Woody Guthrie, en honor al cual luego escogería temporalmente el alias Woody Mellor. A pesar de no haber tenido nunca una relación muy estrecha con su hermano David, el suicidio de éste generó en Strummer un cambio brutal respecto a su manera de ver la vida. Tras terminar la escuela, Joe se mudó a Londres para estudiar en la escuela de arte y diseño de la ciudad, ya que tenía la intención de convertirse en caricaturista. Durante estos años compartió su departamento en el suburbio de Palmers Green con Tymon Dogg, que luego colaboraría con él en sus proyectos musicales.

