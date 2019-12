1524 – Muere en Cochín, India, el explorador y navegante portugués Vasco da Gama. Fue el primer europeo en navegar hasta la India rodeando África. Había nacido en Sines en 1469.

1726 – Se funda la ciudad de Montevideo, actual capital de la República Oriental del Uruguay.

1799 – Se aprueba la Constitución que establece el Consulado en Francia. Napoleón es elegido primer cónsul.

1810 – El doctor Mariano Moreno fue designado representante de las Provincias del Río de la Plata en Gran Bretaña. Partiría el 24 de enero de 1811.

1822 – Se promulga una ley, que abolía el fuero personal del clero, los diezmos, las casas de regulares betlehemitas y otras órdenes que existían en la provincia.

1828 – El general Juan Galo de Lavalle es proclamado gobernador y capitán general provisional de Buenos Aires.

1841 – El general Juan Pablo López, gobernador de Santa Fe, hace un pronunciamiento, alejándose del Partido Federal.

1859 – Nace en Rosario, Santa Fe, el doctor Pedro Antonio Echagüe. Fue gobernador de esa provincia e interventor de la provincia de La Rioja.

1865 – Se funda en Tennessee, Estados Unidos, el Ku Klux Klan, una organización terrorista secreta que se extendió por los estados del sur de ese país, sosteniendo la superioridad de la raza blanca y luchando contra otras colectividades, especialmente contra los negros.

1867 – Tiene lugar una sublevación en Rosario, Santa Fe, encabezada por el Coronel Patricio Rodríguez contra Nicasio Oroño, gobernador de esa provincia. Fuerzas del gobierno nacional pronto sofocaron el golpe sedicioso.

1878 – Se celebra con Portugal un Tratado de extradición de criminales.

1893 – Muere en Buenos Aires el teniente general Emilio Mitre. Peleó contra los indios y más tarde en la guerra del Paraguay, en las batallas de Tuyutí, El Boquerón y Curupaytí. En 1861 fue diputado al Congreso de Paraná, en Entre Ríos; y en 1874 fue diputado al Congreso Nacional. Había nacido en Carmen de Patagones el 5 de enero de 1824.

2002 – Muere en Buenos Aires la actriz y cantante Ana Laura Merello, conocida como o. Había nacido en Buenos Aires el 11 de octubre de 1904.

1945 nace Ian Fraser «Lemmy» Kilmister en Burslem, Stoke on Trent, Inglaterra.

Es un músico, compositor, cantante y bajista inglés conocido principalmente por ser el líder y fundador de la banda de heavy metal Motörhead. Asistió a la escuela Ysgol Syr Thomas Jones en Amlwch, donde fue apodado Lemmy, aunque no está seguro por qué aunque se ha dicho que tiene su origen en la frase “lemmy a quid till Friday” por su hábito de pedir dinero para alimentar su adicción a las máquinas tragamonedas. Cuando tenía 16 años Lemmy asistió a una presentación de Los Beatles en el Cavern Club, y luego tocó la guitarra junto a su primer álbum, Please Please Me, él aprendió los acordes.

1975 Queen se presenta en vivo en el Hammersmith Odeon de Londres, Reino Unido.

