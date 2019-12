800 – Carlomagno es coronado emperador por el papa León III en la basílica de San Pedro, Roma.

1758 – Reaparece el cometa Halley. El astrónomo inglés Edmund Halley, había predicho en 1705 su regreso para el año 1757, un año antes de lo esperado, pero no pudo comprobar su predicción ya que había fallecido en 1742.

1796 – Nace en San José del Morro, San Luis, el teniente general Juan Esteban Pedernera. Integró el Regimiento de Granaderos a Caballo del general San Martín. Peleó en las batallas de Chacabuco, Maipú, y participó de la expedición para liberar Perú. Más tarde pelearía en la guerra contra el Brasil. Se unión luego a las fuerzas del general unitario Paz. Peleó en La Tablada y pasó al exilio. Regresó tras la batalla de Caseros. Fue gobernador de San Luis. Peleó en Cepeda. Fue vicepresidente de la Confederación Argentina. Murió el 1º de febrero de 1886.

1837 – Santos Pérez, junto a los hermanos Reynafé, mueren ejecutados en la plaza de Mayo. Había sido el brazo ejecutor del asesinato del general Juan Facundo Quiroga, ocurrido el 16 de febrero de 1835 en Barranca Yaco.

1851 – El pueblo de Rosario, Santa Fe, se pronuncia contra el general Juan Manuel de Rosas y se lo comunica al general Justo José de Urquiza. Ese mismo día se designa a Domingo Crespo gobernador de la provincia de Santa Fe.

1856 – Se funda San Justo, en el partido de la Matanza, Buenos Aires.

1985 se publica el single de la banda King Diamond llamado “No Presents For Christmas”.

1945 nace Noel Redding en Folkestone, Inglaterra.

Fue un guitarrista de rock, conocido por ser el bajista de The Jimi Hendrix Experience, elegido por Chas Chandler para unirse a la banda en 1966, que abandonó en 1969. Aunque actuó en otras bandas antes y después de la muerte de Hendrix, nunca alcanzó un nivel similar de éxito, y decidió radicarse en Irlanda, en 1972.

1950 nace Rodrigo González ‘Rockdrigo’ en Tampico, Tamaulipas, México.

Junto con músicos como Jaime López y Rafael Catana, fue el principal promotor del Colectivo Rupestre, un núcleo de artistas importante para la historia del rock mexicano. Es célebre por su canción “Estación del Metro Balderas”, que se hizo popular gracias a la versión de El Tri editada en el álbum El Tri…simplemente, pocos meses antes de su muerte durante el terremoto del 19 de septiembre de 1985.

1954 nace Annie Lennox en Aberdeen (Escocia).

Es una cantautora y activista escocesa de renombre internacional. Inició su carrera en la década de 1970 en The Tourists, junto con su colega David A. Stewart y otros miembros. Años más tarde se alió con Stewart para formar Eurythmics, uno de los dúos musicales más reconocidos durante los década de 1980.

1971 nace Noel Hogan, guitarrista y co-escritor de las canciones del grupo irlandés The Cranberries.

1976 nace Tuomas Holopainen, compositor, líder, tecladista y escritor de las letras de la banda finlandesa Nightwish.

2006 muere James Brown a los 73 años en Atlanta, Estados Unidos.

Fue un cantante de soul, funk y rock estadounidense, conocido también como “Soul Brother Number One”, “Mr. Dynamite”, “The Hardest-Working Man in Show Business”, “Minister of The New Super-Heavy Funk”, “Universal James”, pero quizá su sobrenombre más famoso sea “the Godfather of Soul” (El Padrino del Soul).

