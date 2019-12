1778 – Muere Pedro de Ceballos Cortés y Calderón. Fue el primer virrey del Río de la Plata. Había sido gobernador de Buenos Aires entre 1756 y 1766. Peleó contra los portugueses, se apoderó de Santa Catalina y de Colonia. Tras la firma de un tratado de paz, Portugal renunció a las pretensiones sobre Colonia y la Banda Oriental, y recuperó parte de Río Grande. También abrió el puerto de Buenos Aires al comercio español.

1890 – Muere el arqueólogo prusiano Heinrich Schliemann. Es considerado el descubridor de Troya y del Tesoro de Príamo.

1893 – Nace en Shaoshan el fundador de la República Popular de China Mao Zedong, Murió en Pekín el 9 de septiembre de 1976.

1904 – Nace en Lausana, Suiza, el escritor Alejo Carpentier, una de las máximas figuras de la literatura cubana, autor de Concierto Barroco, El recurso del método, El siglo de las luces y Los pasos perdidos. Murió en París el 24 de abril de 1980.

1941 – Winston Churchill es designado primer ministro británico.

2004 – Un sismo hace temblar el este del Océano Índico, provocando tsunamis masivos que costaron la vida de casi 300.000 personas. Los lugares más afectados fueron Sri Lanka, Indonesia, la India, Tailandia, Malasia, las Maldivas y Bangladesh.

1963 nace Lars Ulrich en Gentofte, Dinamarca.

Es un músico danés conocido principalmente por ser el baterista, compositor, fundador y colíder junto a James Hetfield de la banda de thrash metal estadounidense Metallica. Su forma de tocar es muy variada, y va desde los ritmos sencillos de rock del disco The Black Album, hasta las complejas y rápidas partes en muchos de los temas de los discos más pesados de Metallica, como “Master of Puppets”, “Ride the Lightning” o “…And Justice for All”.

1962 nace el baterista James Kottak en Kentucky, Estados Unidos.

Antes de pertenecer a Scorpions, Kottak fue baterista en las bandas Kingdom Come, Warrant, Montrose, Wild Horses, McAuley Schenker Group y Buster Brown. Incluso adelanta un proyecto solista, llamado Kottak.James Kottak

1963 se publica el single de The Beatles llamado “I Want To Hold Your Hand” en USA.

1967 se estrena en la BBC la película llamada Magical Mystery Tour de The Beatles.

1968 Led Zeppelin, banda fundada en 1968 por el guitarrista Jimmy Page, hace su debut en Denver, Colorado, Estados Unidos.

1971 nace Andrew Dennis “Andy” Biersack, cantante, compositor, bajista y pianista.

Es el fundador y vocalista de la banda de rock estadounidense Black Veil Brides. En mayo de 2014, comenzó un proyecto musical en solitario bajo el nombre de Andy Black. Cuando era niño Andy creció escuchando y fue influenciado por bandas como KISS y Mötley Crüe y quería crear una banda que sería una combinación de las dos bandas que amaba.Andy Biersack

1971 nace el músico, actor, director y productor estadounidense Jared Joseph Leto.

Ganador del Oscar, el Globo de oro, el Sag, entre otros premios, como director también es conocido con el nombre de Bartholomew Cubbins, pero es más conocido por ser el vocalista, guitarrista, bajista, pianista, compositor y fundador de la banda de rock alternativo 30 Seconds to Mars.Jared Leto

1981 For those about to rock (We salute you) de la banda AC/DC es nº 1 del Billboard 200.

2000 se lanza el álbum compilatorio de la banda Kreator llamado Past Life Trauma (1985–1992).

2006 Iron Maiden publica su single digital llamado “Different World” en su pagina Web.

Es la primera canción del álbum A Matter of Life and Death, publicada como segundo sencillo del álbum. Según la banda, esta canción es un tributo a la banda irlandesa Thin Lizzy debido al modo vocal de Bruce Dickinson, que se asemeja al de Phil Lynott. La portada del sencillo representa a Eddie con el mundo atrapado en su mano.

