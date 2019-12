537 – En Constantinopla, actual Estambul, culmina la construcción de la basílica de la Santa Sofía. En 1931, durante el mandato de Mustafa Kemal Atatürk, la construcción convertida en mezquita se cierra al público, y se abre nuevamente en 1935, pero esta vez como museo.

1571 – Nace el astrónomo alemán Johannes Kepler, fue quien descubrió las leyes del movimiento planetario.

1813 – Se dicta un decreto para procesar al general Manuel Belgrano por las derrotas de Vilcapugio y Ayohuma.

1816 – El coronel Juan Francisco Borges es derrotado por el coronel Juan Gregorio Aráoz de La Madrid en Pitambalá.

1822 – Nace en Dôle, Francia, el químico y biólogo Louis Pasteur, fundador de la microbiología. Entre sus logros se destacan la invención del proceso de pasteurización y el desarrollo de una vacuna contra la rabia. Murió en St. Cloud, Francia, el 28 de septiembre de 1895.

1847 – El general Justo José de Urquiza derrota en Vences a Joaquín y a Juan Madariaga, quienes se negaban a responder a las órdenes del general Juan Manuel de Rosas.

1906 – Muere en Buenos Aires el doctor Bernardo de Irigoyen. Fue procurador del Tesoro Nacional, ministro del Interior, de Relaciones Exteriores y de Hacienda, durante la presidencia del doctor Nicolás Avellaneda, ministro de Relaciones Exteriores y del Interior durante la presidencia del general Julio Argentino Roca. Fue también gobernador de la provincia de Buenos Aires, diputado y senador provincial, y diputado y senador nacional. Había nacido en Buenos Aires el 18 de diciembre de 1822.

1931 – Muere el doctor Figueroa Alcorta mientras se desempañaba como presidente de la Corte Suprema de Justicia. Fue senador de la legislatura provincial de Córdoba y ministro de Hacienda de esa provincia. Fue más tarde diputado nacional y gobernador de Córdoba. En 1898 fue elegido senador nacional y en 1904 fue proclamado vicepresidente del país, en la fórmula que integraba con el presidente doctor Manuel Quintana. Al morir éste, ocupó la presidencia de la nación entre el 12 de marzo de 1906 y el 12 de octubre de 1910. Fue más tarde presidente de la Corte Suprema de Justicia. Había nacido en Córdoba el 20 de noviembre de 1860.

1963 Lennon y McCartney son considerados los mejores compositores del año 1963.

El periódico londinense reconoció un día como hoy la labor de dos de los miembros de The Beatles como mejores compositores. Al frente de esta valoración estaba el crítico musical Richard Buckle, que incluso se atrevió a decir que ‘eran los mejores compositores desde Beethoven’.

Ese mismo año el cuarteto de Liverpool había publicado el disco With the Beatles y la versión americana de Please, please, me, que se tituló Introducing… The Beatles.

1969 el album de la banda Led Zeppelin llamado ”Led Zeppelin II” alcanza el número 1 en Billboard, desplazando a ”Abbey Road” de The Beatles.

1982 nace Terji Skibenæs en Skipanes, Eysturoy, Islas Feroe.

es un guitarrista y tatuador escandinavo, especialmente conocido por ser el guitarrista principal del grupo feroés de viking metal Týr. Terji comenzó a tocar la guitarra eléctrica a los 13 años, cuando su hermano mayor se compró una, despertando su atención. Comenzó recibiendo algunas clases básicas de su hermano, pero continuó aprendiendo por sí mismo, tocando de oído y estudiando libros de guitarra que sacaba de la biblioteca local, y es autodidacta. Su guitarrista favorito es Dimebag Darrell de Pantera, el cual afirma es una de sus mayores influencias, junto a Chuck Schuldiner, John Petrucci, Randy Rhoads, K. K. Downing y Slash.

1976 se lanza el album de la banda Genesis llamado ”Wind & Wuthering” en U.S.A.

Es un álbum de estudio del grupo de rock progresivo Genesis, lanzado originalmente en diciembre de 1976. Fue grabado en los estudios Relight Studios/Hilvarenbeek, Holanda, entre septiembre y octubre de 1976. El disco alcanzó el puesto #7 en el Reino Unido, #7 en Italia, #3 en Francia, #19 en Alemania y #26 en los EE.UU. En los EE.UU. la canción “Your Own Special Way” obtuvo buena difusión radial en las FM.

1952 nace David Knopfler en Glasgow, Escocia.

Es un influyente guitarrista, pianista, cantante y compositor británico, miembro y co-fundador de la banda de rock británica Dire Straits y hermano del guitarrista Mark Knopfler.

1944 nace Mick Jones en Portsmouth, Hampshire, Inglaterra.

Es un guitarrista y compositor británico, mejor conocido como miembro fundador de la banda de rock Foreigner. Antes de Foreigner, él estaba en la banda Spooky Tooth.

Jones nació en Portsmouth, Hampshire. Comenzó su carrera musical a principios de 1960 como miembro de la banda Nero and the Gladiators, que anotó dos sencillos de menor éxito británico en 1961. Después de la desaparición de la banda, Jones trabajó como compositor y músico de sesión para artistas como Sylvie Vartan y Johnny Hallyday, para quien escribió muchas canciones, entre ellas “Je suis né dans la rue” y “À tout casser” (que cuenta con Jimmy Page en la guitarra), hasta que se unió a Gary Wright, ex integrante de la banda Spooky Tooth, para formar Wonderwheel. En 1973, Jones y Wright reformaron Spooky Tooth, y después de esto Jones pasó a formar parte de la banda de Leslie West. También tocó la guitarra en el álbum Wind of Change (1972) de Peter Frampton y Dark Horse (1974) de George Harrison.

En 1976 formó Foreigner con Ian McDonald y reclutó al cantante Lou Gramm. Jones co-producido todos los álbumes del grupo y co-escribió la mayoría de sus canciones con Gramm. Jones escribió el sencillo más exitoso de la banda, I Want to Know What Love Is.1 2 Las tensiones creadas en la banda durante la década de 1980 y se atribuyó a una diferencia en el gusto musical entre Gramm, que estaba a favor de un enfoque hacia el rock duro, en oposición a los intereses de Jones en sintetizadores. Gramm dejó la banda en 1989, pero regresó en 1991. También en 1989, Jones lanzó su único álbum en solitario titulado Mick Jones en el Atlantic Records. Jones es la única persona que toca en todos los álbumes de Foreigner.

