1786 – Nace en San Juan el doctor Francisco Laprida. Estudió en la Universidad de San Felipe, en Chile. Tras los sucesos de mayo de 1810, se trasladó a su provincia natal. Más tarde contribuyó a preparar el Ejército de los Andes. En 1816 representó a San Juan ante el Congreso General que declaró la independencia, del cual fue presidente. Fue más tarde gobernador delegado de San Juan. Integró en 1824 el Congreso Constituyente hasta su disolución, acaecida en 1827. Se trasladó luego a Mendoza para combatir a Facundo Quiroga. Fue ejecutado en el Pilar el 22 de septiembre de 1829.

1813 – Juan Larrea, ministro de Hacienda, comienza la creación de la escuadra argentina.

1821 – Joaquín de Achával fue designado primer Jefe de Policía de la provincia de Buenos Aires.

1857 – Muere en Buenos Aires el doctor Manuel Moreno. Participó en la defensa de Buenos Aires durante las invasiones inglesas de 1806 y 1807. Acompañó a su hermano, el doctor Mariano Moreno, cuando se embarcó en misión diplomática hacia Brasil y Londres, y presenció su muerte en altamar. Fue diplomático en Londres, donde realizó gestiones tras la usurpación de las islas Malvinas. Escribió obras como Vida y memoria del doctor Mariano Moreno y Colección de arengas del doctor Mariano Moreno.

1927 – Muere en Buenos Aires el pintor Ernesto de la Cárcova. Fue uno de los seguidores del impresionismo y el primer director de la Escuela Superior de Bellas Artes de la Nación y Academia Nacional de Bellas Artes. Había nacido en Buenos Aires el 3 de marzo de 1866.

1990 – El entonces presidente Carlos Saúl Menem anuncia los indultos de los ex comandantes de las Juntas Militares argentinas. Al día siguiente firmarían los decretos que pondría en libertad a Jorge Rafael Videla, Emilio Eduardo Massera, Orlando Ramón Agosti, Roberto Eduardo Viola, Armando Lambruschini, Leopoldo Fortunato Galtieri, Reynaldo Bignone, Basilio Lami Dozo, Jorge Isaac Anaya, Luciano Menéndez, Santiago Riveros, Cristino Nicolaides, Albano Harguindeguy, Ramón Camps, Guillermo Suárez Mason, José Alfredo Martínez de Hoz y al ex líder montonero Mario Firmenich, entre otros.

1968 Pink Floyd se presentan en vivo en Margriethal-Jaarbeurs en Utrecht, Holanda.

Fue el final de su gira ‘Pink Floyd World Tour 1968’ que empezó en febrero de ese mismo año y donde el grupo visitó Europa y Norte América.

2015 muere Lemmy Kilmister.

Falleció en su hogar el 28 de diciembre de 2015, a las 16:00 horas a consecuencia de un agresivo cáncer que le había sido diagnosticado apenas dos días antes.Tras su muerte, el baterista Mikkey Dee confirmó la disolución de Motörhead. Su mánager, Todd Singerman, reveló más tarde:

(Lemmy) llega a casa (de gira), tenemos una gran celebración de cumpleaños en el Whisky A Go Go. Sus amigos vinieron y tocaron. Dos días más tarde podía decir que no se estaba sintiendo bien así es que lo llevamos al hospital, lo dan de alta, luego del escáner al cerebro, encontraron el cáncer en su cerebro y su cuello… El doctor llega con los resultados un par de días más tarde y dice… es terminal.

Tras la autopsia realizada, se logró determinar las causas de muerte de Lemmy, las cuales fueron: cáncer de próstata, arritmia cardíaca e insuficiencia cardíaca congestiva.

El doctor de cabecera de Lemmy le había dado entre dos y seis meses de vida. Aunque su mánager había planeado mantener la noticia en secreto hasta su eventual muerte, Lemmy le recomendó encarecidamente hacer público el diagnostico a comienzos de 2016, pero falleció antes de siquiera esbozar un comunicado de prensa. Seguido al diagnostico, el dueño del Rainbow Bar, Mikael Maglieri le llevó a su apartamento un videojuego que Lemmy solía jugar en dicho bar, para que así el pudiera seguir jugando desde su habitación.

Su servicio fúnebre, se llevó a cabo en el Forest Lawn Memorial Park, Hollywood Hills, el 9 de enero de 2016. El funeral fue transmitido en vivo vía streaming en YouTube con más de 230 000 espectadores.

En su autobiografía del año 2002 White Line Fever, Lemmy escribió:

“La gente no se vuelve mejor cuando muere; solo hablan de ellos como si lo fueran, ¡pero no es cierto! Todavía son idiotas, ¡son idiotas muertos! … No tuve realmente una vida importante, pero al menos fue divertida”.

1946 nace Edgar Winter, músico instrumentalista estadounidense de blues, jazz y de rock.

Conocido como vocalista, saxofonista y teclista de gran éxito en la década de los 70 con su banda The Edgar Winter Group. Igual que su hermano Johnny Winter es reconocible por su albinismo. Tras grabar con su hermano, Johnny Winter, Edgar firmó su propio contrato discográfico con Epic Records en 1970 y grabó dos exitosos discos, Entrance y Edgar Winter’s White Trash. En 1972 formó The Edgar Winter Group, que acompañaban Dan Hartman, Ronnie Montrose and Chuck Ruff y más tarde el guitarrista y productor Rick Derringer en Montrose.

1950 nace Hugh John McDonald en Filadelfia, Estados Unidos.

Es el bajista de la banda estadounidense Bon Jovi desde 1994. Sustituyó a Alec John Such. A pesar de llevar tantos años con el grupo, no se le considera un miembro oficial. También ha colaborado en los álbumes solistas de Richie Sambora y Jon Bon Jovi, además de haber trabajado con músicos de la talla de Alice Cooper o Ringo Starr.

1967 finaliza el recital de The Doors en Winterland Arena, San Francisco, el cual comenzó el 26 de diciembre.

1968 el single de Creedence Clearwater Revival llamado “I Put A Spell On You” llega al puesto nº 58 en la lista de los hot 200 de Billboard.

28 y 29 de diciembre de 1978 la banda The Clash se presenta en vivo en The Lyceum, Londres, Reino Unido.

1979 nace Zach Hill en Sacramento, California, EE.UU.

Es un artista, músico baterista y visual estadounidense. Es principalmente conocido por su estilo de tocar la bateria, ha actuado en numerosos grupos, entre ellos Death Grips, Hella, Boredoms, Marnie Stern, Wavves, Mick Barr, Nervous Cop y colaboradorado con Omar Rodríguez López, Mike Patton, Flossin. Zach es un autodidacta, que se inició en la bateria alrededor de 1995, y ha estado de gira internacional con varios grupos desde 2001.

2002 se crea el primer museo de la cadena Hard Rock.

Muestra al público parte de su colección de artículos relacionados con la historia del rock and roll. El Hard Rock Vault, como se llama al recinto de mil 500 metros cuadrados, exhibe una parte de los 65 mil artefactos relacionados con el rock que rotan por los restaurantes, hoteles y casinos de la cadena en todo el mundo.

2006 se subasta un disco de The Beatles, con la firma de sus cuatro famosos integrantes, que fue un regalo para la hermana de George Harrison; es rematado por 115 mil dólares.

