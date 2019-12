1828 – La provincia de La Rioja se levanta contra el general Juan Galo de Lavalle en protesta por el fusilamiento del coronel Manuel Dorrego.

1845 – Estados Unidos incorpora formalmente el hasta entonces Estado mexicano de Texas a su territorio.

1853 – Tras la sentencia dispuesta por un tribunal presidido por Valentín Alsina, fue ahorcado en la plaza Independencia, en Buenos Aires, Leandro Antonio Alen, el padre de Leandro N. Alem, fundador de la UCR.

1877 – Muere en Buenos Aires el doctor Adolfo Alsina, hijo de Valentín Alsina, mientras se desempeñaba como ministro de Guerra. Había sido vicepresidente durante el gobierno de Domingo Faustino Sarmiento. Había nacido el 14 de enero de 1829.

1894 – Muere el novelista y abogado Lucio Vicente López como consecuencia de las heridas que sufrió tras un duelo que sostuvo con el coronel Sarmiento. Hijo del historiador Vicente Fidel López y nieto del autor del himno nacional, Vicente López y Planes. Entre sus obras figuran Lecciones de historia argentina, Recuerdo de viaje y La Gran Aldea. Fue legislador de la provincia de Buenos Aires. Más tarde fue diputado nacional y ministro del Interior durante la presidencia del doctor Luis Sáenz Peña. En 1894 fue interventor de la provincia de Buenos Aires. Había nacido en 1848.

1933 – Se produce un intento de revolución en Santa Fe contra el gobierno del general Agustín P. Justo. El movimiento fue sofocado pero el intento concluyó con el confinamiento en la isla Martín García de muchos miembros del radicalismo, entre los que se encontraban el ex presidente Marcelo T. de Alvear.

1992 – El presidente Fernando Collor de Mello (foto) renuncia a la presidencia de Brasil, en medio de acusaciones de corrupción. Fue reemplazado por Itamar Franco.

1965 nace Dexter Holland en California, Estados Unidos.

Es el cantante y la segunda guitarra de la banda de punk rock The Offspring. Tras fracasar en el intento por entrar en un concierto de la banda de punk rock Social Distortion en 1984, Dexter comenzó a tocar con su amigo Greg K, dando lugar a distintas formaciones musicales hasta llegar a The Offspring, con la cual alcanzaron el éxito a nivel internacional. Entre sus influencias musicales, se encuentran Sex Pistols. En 1994 fundó el sello discográfico independiente Nitro Records, con su compañero Greg Kriesel.

1966 The Jimi Hendrix Experience debuta en la TV del Reino Unido. Tocaron “Hey Joe” en el programa “Top Of the Pops”.

1967 Dave Mason deja la banda Traffic de la que fue vocalista y guitarrista e inicia una carrera en solitario.

Su debut llevaba por título Alone together y en poco tiempo se convirtió en disco de oro. Poco después trabajo con Mamma Cass, y más tarde, aunque siguió publicando discos e incluso cosechando algún éxito como el single “We just disagree”, no volvió a gozar de demasiado éxito. Junto a Traffic vivió momentos de gloria gracias a temas como “Paper sun”.

1967 nace Chris Barnes en Búfalo, Nueva York, Estados Unidos.

Es un músico, compositor, productor, reconocido por haber sido el vocalista y creador de la banda de death metal Cannibal Corpse y su participación actual como líder de Six Feet Under. En 1986 Chris fue el cantante de Tirant Sin, trabajando con el batería Paul Mazurkiewicz, los guitarristas Bob Rusay y Joe Morelli, y el bajista Rich Ziegler. También perteneció a Leviathan, grupo con el que grabó el single “Legions of the Undead” en 1987. En Cannibal Corpse, además de realizar las funciones de cantante Barnes escribió la mayoría de las letras del disco “Eaten Back to Life” y todas las de “Butchered at Birth”, “Tomb of the Mutilated” y “The Bleeding”, y diseñó el logo de la banda.

2006 miles de neoyorquinos rinden homenaje a James Brown en el ‘Apollo’.

Acompañaron la llegada del féretro con los restos de James Brown, el llamado “Rey del Soul”, al teatro Apollo de Harlem, en Nueva York, donde se le rindió tributo antes de ser sepultado.

2010 Radiohead ofrecen en descarga gratuita el DVD del concierto que dieron el 24 de enero de 2010 en Los Ángeles a beneficio de los damnificados del terremoto de Haití.

Comentarios

comentarios