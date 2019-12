1823 – El gobierno de Buenos Aires decreta la inviolabilidad de la propiedad de las obras publicadas por la prensa.

1865 – Nace en Bombay, India, el novelista inglés Rudyard Kipling, autor de El libro de la selva. Murió en Londres, Inglaterra, el 18 de enero de 1936.

1916 – Muere asesinado en Petrogrado el místico ruso Grigori Yefimovich Rasputín. Contribuyó a generar el descontento que desacreditó a la corte de Nicolás II. Había nacido en Pokróvskoie, Siberia, el 29 de julio de 1872.

1922 – El Congreso de los Soviets aprueba la creación de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (U.R.S.S.).

2001 – El presidente interino Adolfo Rodríguez Saá renuncia a la presidencia del país por carecer de apoyo en su propio partido. Asumiría en su lugar Eduardo Camaño, pero sería reemplazado por Eduardo Duhalde.

2004 – Un incendio en la discoteca República Cromañón provoca la muerte de cerca de doscientas personas.

2006 – Muere ejecutado en la horca en cumplimiento de lo establecido por el Alto Tribunal Penal iraquí, Saddam Hussein; presidió su país entre 1979 y 2003.

1979 nace Tommy Clufetos en Detroit, Estados Unidos.

Es un baterista de Heavy Metal que ha tocado con Ozzy Osbourne, Ted Nugent y Alice Cooper. También hizo parte de la banda de Rob Zombie. En el 2008 Tommy Clufetos lanzó su propio DVD didáctico de batería en la serie Behind The Player. También hizo una aparición en esa misma serie, contribuyendo con la percusión en la versión del guitarrista John 5.

1942 nace Michael Nesmith en Houston, Texas , Estados Unidos.

Es un músico estadounidense, compositor, actor, productor, escritor, empresario y filántropo, mejor conocido como miembro del grupo musical The Monkees y co-protagonista de la serie de televisión The Monkees.

1946 nace la cantante y poetisa estadounidense Patti Smith.

Saltó a la fama durante el movimiento punk con su álbum de debut Horses. Apodada “la madrina del punk”, trajo un punto de vista feminista e intelectual a la música punk y se convirtió en una de las artistas más influyentes de la música rock, integrándola con un estilo de poesía beat.

1947 nace Jeff Lynne en Shard End, Birmingham, Inglaterra.

Es un cantautor, compositor, cantante, guitarrista y productor musical, ganador de dos premios Ivor Novello y un Premio Grammy, más conocido por su trabajo al frente de la banda británica Electric Light Orchestra y del supergrupo Traveling Wilburys.

1965 The Who y The Kinks tocan juntos en el programa de TV inglés llamado Shindig.

1968 Led Zeppelin se presenta en vivo en el The Gymnasium Gonzaga University de Spokane Washington, Estados Unidos.

1978 nace Zbigniew Robert Prominski en Tczew, Polonia.

Es un músico, compositor, percusionista, guitarrista y productor. En 1995 se unió a la banda de death metal Damnation. Dos años más tarde recibió la invitación de Adam Darski de unirse al grupo Behemoth, con quienes ha grabado seis álbumes de estudio.

1978 se disuelve el grupo Emerson, Lake & Palmer.

Sin embargo, en 1991 sus tres componentes (Keith Emerson, Greg Lake y Carl Palmer) volvieron a juntarse para grabar un nuevo álbum: Black moon. El grupo fue formado en 1970 por el teclista Keith Emerson, el bajista, guitarrista y cantante Greg Lake y el batería Carl Palmer. Inicialmente iba a llamarse HELP, pues incluiría en sus filas a Jimi Hendrix, pero su muerte en septiembre de 1970, truncó el proyecto.

