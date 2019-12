1812 – El coronel José Rondeau vence a las fuerzas españolas comandadas por el general Gaspar Vigodet en el Cerrito, cerca de Montevideo.

1839 – La República Oriental del Uruguay y la provincia de Corrientes sellan en Montevideo una alianza ofensiva defensiva contra Juan Manuel de Rosas.

1869 – Nace en Le Cateau-Cambrésis el pintor francés Henri Matisse. Entre sus obras se encuentran La danza, La alegría de vivir y Los marroquíes. Murió en Niza el 3 de noviembre de 1954.

1878 – Nace en Salto, República Oriental del Uruguay, el cuentista uruguayo Horacio Quiroga. Entre sus obras se encuentran Los arrecifes de Coral; El crimen del otro; Cuentos de la selva; y Cuentos de amor, de locura y de muerte. Murió en Buenos Aires el 19 de febrero de 1937.

1888 – Muere el general Martín de Gainza. Peleó junto al general Juan Galo de Lavalle, a quien acompañó hasta Jujuy, donde Lavalle fue muerto. En 1868 fue nombrado ministro de Guerra y Marino, durante la presidencia de Domingo Faustino Sarmiento. En 1870 creó el Colegio Militar. Peleó contra el caudillo entrerriano Ricardo López Jordán. Había nacido en Buenos el 8 de julio de 1814.

1902 – Muere en Baradero, Buenos Aires, el pintor Cándido López. Fue teniente primero y peleó en la guerra contra el Paraguay, donde perdió el brazo derecho en la batalla de Curupaytí. Realizó una gran cantidad de cuadros sobre esa guerra impopular. Había nacido en Buenos Aires el 29 de agosto de 1840.

1936 – Muere en Salamanca el filósofo y escritor español Miguel de Unamuno. Entre sus obras figuran Del sentimiento trágico de la vida y La agonía del cristianismo. Había nacido en Bilbao, España, el 29 de septiembre de 1864.

1958 – Ernesto «Che» Guevara logra la ocupación de Santa Clara. Al día siguiente el dictador Fulgencio Batista huiría de Cuba y triunfaría así la Revolución Cubana el 1º de enero de 1959.

1998 – La peseta sale de circulación. Al día siguiente, el 1º de enero de 1999, el euro pasaría a ser la moneda única de once países de la Unión Europa.

1999 – Estados Unidos entrega la administración del Canal de Panamá a la República de Panamá.

1961 The Beach Boys toca por primera vez bajo ese nombre, en un concierto homenaje a Richie Valens, en Long Beach, Estados Unidos.

31 de diciembre de 1973 KISS da su primer concierto en vivo en la Academia de musica en Nueva York, Estados Unidos, teloneando a Blue Oyster Cult, Iggy and the Stooges y Teenage Lust.KISS

1975 nace Mikko Sirén, baterista miembro de la banda finlandesa Apocalyptica.

1977 Paul Di’anno debuta con la banda Iron Maiden en el Ruskin Arms Pub de Londres, Reino Unido.

1996 se lanza el álbum de la banda Nightwish llamado Angels Fall First.

Es el primer álbum de la banda finlandesa de Symphonic Power Metal, lanzado por Spinefarm Records. Existe una edición limitada (500 copias) que incluye sólo siete canciones, dos de las cuales no están en la edición normal. Aunque el único single, “The Carpenter” alcanzó el número tres en las listas finesas, la banda no llegó a tener fama nacional hasta su segundo álbum, Oceanborn.Nightwish Angels Fall First

2003 el guitarrista británico Eric Clapton es condecorado por la reina Isabel II en el marco de su lista de honor anual de Año Nuevo.

Comentarios

comentarios