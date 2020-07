1553: Francisco de Aguirre “funda” Santiago del Estero. Todavía se discute a quién debe atribuirse la fundación de la ciudad. Por un lado, no se han encontrado las actas fundacionales ni un documento que acredite la fecha exacta de fundación. No obstante, hay quienes aseguran que la ciudad había sido fundada el 29 de junio de 1550 por Juan Núñez de Prado con el nombre de El Barco, pero debido a un problema de jurisdicción con las autoridades de Chile, Núñez de Prado decidió trasladarla y cambiar su nombre por el de El Barco del Nuevo Maestrazgo de Santiago. Poco después, cumpliendo órdenes de las autoridades del Perú, nuevamente mudó la ciudad a orillas del río del Estero (hoy río Dulce), esta vez debido al ataque de los habitantes originarios. Pero en 1553 Aguirre, que respondía al gobernador de Chile, Pedro de Valdivia, fue enviado para tomar posesión de la ciudad. Cuando llegó apresó a Núñez de Prado y lo envió prisionero a Chile y el 25 de julio de 1553 trasladó nuevamente la ciudad a una zona menos afectada por la crecida del río. Pese a que no existen las actas fundacionales de ninguna de las ciudades, muchos consideran que debe considerarse a Núñez de Prado el verdadero fundador, ya que Aguirre no tenía mandato para fundar sino para gobernar y las autoridades siguieron utilizando el mismo libro capitular de El Barco, porque se consideraba a Santiago del Estero como una continuidad jurídica de El Barco. Sin embargo, en 1952 una comisión de historiadores de la Academia Nacional de la Historia determinó que Santiago del Estero había sido fundada por Francisco de Aguirre el 25 de julio de 1553, basándose especialmente en dos actas del cabildo santiagueño, del 14 de abril de 1774 y del 21 de julio de 1779, es decir de más de doscientos años después de la fundación.

1753: Nace en Niort, Bretaña, Santiago de Liniers y Bremond. Peleó primero al servicio de Francia, más tarde se incorporó a las fuerzas de España y luego vino al Río de la Plata, donde peleó heroicamente durante las invasiones inglesas de 1806 y 1807. Fue, entre 1807 y 1809, virrey del Río de la Plata. Tras lo sucesos de Mayo, fue fiel a España por lo que fue fusilado en Cabeza del Tigre el 26 de agosto de 1810 junto a otros ciudadanos.

1782: Nace en Salta el doctor Mariano Boedo. Se graduó como abogado y fue secretario de la Real Audiencia de Charcas. Fue representante por su provincia y vicepresidente del Congreso de Tucumán de 1816. Fue uno de los firmaron el Acta de la Independencia el 9 de Julio de 1816 Murió en Buenos Aires el 9 de abril de 1819.

1782: Nace en Córdoba Francisco Solano Cabrera. Sacerdote, enemigo acérrimo de Juan Manuel de Rosas e íntimo amigo del general José María Paz, fue el encargado de casar en la cárcel este general con Margarita Weild. Fue ejecutado por orden de Rosas.

1825: Muere en Buenos Aires el presbítero Antonio Sáenz. Apoyó la causa patriota durante los sucesos de Mayo de 1810. Fue representante en el Congreso de Tucumán de 1816 y firmó el Acta de la Declaración de la Independencia el 9 de julio de 1816. Fue fundador y primer rector de la Universidad de Buenos Aires. Había nacido en Buenos Aires el 6 de junio de 1780.

1835: Muere el coronel Tomás Espora. Fue el primer oficial de la marina argentina que dio la vuelta al mundo. Actuó en la campaña del Pacífico, en el sitio de El Callao y en la guerra del Brasil. Había nacido en Buenos Aires el 19 de septiembre de 1800.

1852: Nace en Corrientes Manuel F. Mantilla. Historiador y publicista, escribió La crónica histórica de la provincia de Corrientes. Fue ministro de Gobierno de esta provincia. Fue redactor del diario La Nación y senador nacional. Murió el 17 de octubre de 1909.

1918: Muere Carlos Guido Spano. Poeta, hijo del general Tomás Guido. Fue director del Archivo de la Nación. Entre sus obras se encuentran Hojas al viento, Ecos lejanos, Adelante, Ráfagas, En los Guindos, Al pasary Trova. Había nacido en Buenos Aires el 19 de enero de 1827.

1923: Muere en Buenos Aires el doctor Eleodoro Lobos. Fue director del diario La Prensa. Fue también diputado nacional, ministro de Hacienda del doctor José Figueroa Alcorta y ministro de Agricultura del doctor Roque Sáenz Peña.

1956: El general Pedro E. Aramburu, presidente provisional de la República Argentina, se entrevista en Río de Janeiro con Juscelino Kubitschek, presidente de Brasil.

1995 : Muere en Buenos Osvaldo Pugliese. Fue director de orquesta, pianista y compositor de tangos. Entre sus tangos, se encuentran Recuerdo y La yumba. Había nacido en Buenos Aires el 2 de diciembre de 1905.

1999: En Venezuela, el Polo Patriótico, coalición que apoya al presidente Hugo Chávez, gana las elecciones a la Asamblea Nacional Constituyente. Obtuvo 120 de los 128 escaños.

2013: Muere en Buenos Aires el artista plástico León Ferrari, cuya obra constituye una crítica a las guerras, a la religión y a todas las formas de intolerancia. Había nacido en Buenos Aires el 3 de septiembre de 1920.

