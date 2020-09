Un empleado de Susana Giménez está acusado de abusar de una menor

“Denunció entre los 10 y los 12 años haber sido sometida, haber sido manoseada y muchas más cosas que no las vamos a decir a esta hora de la mañana, pero tenemos recontrachequeado, pero como en el Uruguay está el debido proceso este señor va a ser juzgado dentro de estos 150 días, y seguramente como la pena ya arranca de los 6 años en adelante, este señor no puede acogerse al beneficio de la prisión domiciliaria“, agregó el periodista.

“Lo que en realidad hay detrás de todo esto, y ahí sí me voy a poner serio, es un tema muy muy serio que involucra a un ex empleado de la casa. Digo ex empleado porque en este momento está con prisión preventiva, estamos hablando de un señor de 32 años, está acusado de un delito de violación, tres delitos de violación están digamos potenciadas por el vínculo familiar, porque este señor era pareja de la mamá de la niña“, detalló Descalzi en diálogo con “Nosotros a la mañana” mientras en el programa pasaban imágenes del sitio Farandula Show.

