Un estudio psiquiátrico dice que Van Gogh tuvo episodios de psicosis

“No pudimos hablar con el paciente en persona, lo que significa que cada conclusión debe tomarse con precaución. Y, aunque las cartas de Van Gogh contienen mucha información, no hay que olvidar que no se las escribió a su médico, sino a su hermano Theo y otros familiares y conocidos para informarlos o tranquilizarlos. Puede ser que estuviera minimizando o embelleciendo ciertos detalles”, advirtió Willem Nolen, a cargo de la investigación.

You May Also Like