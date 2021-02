Un gremio presentó un amparo para que docentes porteños mayores de 60 trabajen de forma remota

Ayer, el Consejo Federal de Educación (CFE) ratificó el retorno a las clases presenciales en todo el país, según la situación epidemiológica de cada región y bajo condiciones de seguridad sanitaria que garanticen el cuidado de la salud, bajo la premisa de que “sin salud no hay presente y sin educación no hay futuro”, según afirmó el presidente Alberto Fernández al cerrar el encuentro.

