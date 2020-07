Un intendente dijo que “está de moda acusar a los hombres de violentos” y tuvo que pedir perdón

El intendente de Olavarría, Ezequiel Galli, aseguró este viernes que “está de moda acusar a los hombres de violentos”, luego de la denuncia de una concejal en su contra, pero horas después debió salir a pedir disculpas por el exabrupto.

El origen de las declaraciones de Galli se relacionan con una polémica sesión en la que se votó la rendición de cuentas municipales de 2019, que derivó en la ruptura del bloque de Juntos por el Cambio ante la salida de una edil radical.

En la sesión, la concejal Celeste Arouxet contó la charla que mantuvo con Galli por sus diferencias en torno a la rendición de cuentas, y sostuvo que el intendente le aseguró que “si votaba en contra no iba a seguir trabajando en Juntos por el Cambio”. Además, agregó que luego “me dijo ‘¿vas a solucionar todo llorando?’”.

Tras esto, la edil opositora Alicia Almada, presidenta de la Comisión de Género, indicó: “Tomo como una denuncia lo sucedido en el despacho del intendente, Arouxet ha sufrido violencia de género”.

Consultado por esta situación por la radio local LU32, Galli señaló que “está de moda acusar a los hombres de violentos, me parece que no tiene ningún asidero. Me están acusando de algo que no soy. Nunca fui violento y nunca ejercí violencia contra nadie”.

Esas declaraciones generaron un gran revuelo en la comuna y acrecentaron la polémica que ya se había desatado. Esto obligó al jefe comunal a pedir disculpas. “Quiero expresar mis disculpas a quienes se sintieron agraviados/as por la frase desafortunada expresada esta mañana en una entrevista radial. Más que nunca reafirmo el compromiso asumido en la lucha en contra de toda acción de violencia”, señaló en un mensaje en Twitter.

