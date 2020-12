Un monseñor citó a Néstor Kirchner para referirse al aborto: “No dejen sus convicciones profundas en las escalinatas del Senado”

Por tanto, como primera dama había sido contundente: “Yo estoy en contra del aborto, yo no soy progre, soy peronista. El problema es que no lo entienden“. Además, en 2015 también desautorizó a su ministro de Salud, Daniel Gollán, cuando anunció su intención de propiciar un serio debate al respecto.

