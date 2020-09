Un muerto y cortes de energía por un temporal de viento en Neuquén

“Esta medida es preventiva y se toma para resguardar la seguridad de los conductores, ya que durante la noche no habrá personal de seguridad fijo para guiar a los usuarios por los desvíos” dice el comunicado y señala que “mañana a partir de las 6 AM se habilitará la circulación en los tramos mencionados con la presencia de Gendarmería Nacional en la zona”.

You May Also Like