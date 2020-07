Un nuevo engaño en Facebook: roban datos simulando ser una plataforma de streaming

“A pesar de utilizar un servicio legítimo como es Facebook, el usuario debería prestar particular atención al dominio al cual se lo invita a ingresar. De esa manera identificaría rápidamente que no se trata del sitio oficial de la compañía ”, explicó Luis Lubeck, Especialista de Seguridad Informática de ESET Latinoamérica, la empresa que informó sobre esta nueva estafa

You May Also Like