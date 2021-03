Un nuevo libro propone a Vaca Muerta como el proyecto prioritario para “reconstruir y desarrollar” el país

“Vaca Muerta nos muestra y enseña que las verdaderas reservas monetarias de la Nación no se encuentran en el Banco Central de la República Argentina, se encuentran en sus reservas naturales”, sostuvo el economista, aclarando que “Vaca Muerta es la reserva de gas y petróleo no convencional más importante de Argentina y la segunda de gas más grande del mundo”.

